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17:14, 15 марта 2023Спорт

Тренер «Вашингтона» высказался о сроках возвращения Овечкина на лед

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт не исключил, что Овечкин вернется на лед в ночь на 16 марта

Фото: Jeff Chiu / AP

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт высказался о сроках возвращения капитана команды Александра Овечкина на лед. Его слова в Twitter приводит журналист Тарик Эль-Башир.

Специалист не исключил, что россиянин сыграет с «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоится в ночь на четверг, 16 марта. «Перед прошлым матчем мы решили, что он не готов к игре. Посмотрим, что будет сегодня. Накануне он занимался на тренировочной арене, готовясь к игре», — заявил Лавиолетт.

15 марта Овечкин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Команда россиянина проиграла со счетом 3:5.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки.

Алексей Гусев
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