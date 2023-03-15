В Латвии передумали лишать финансирования соревнующихся с россиянами спортсменов

В Латвии передумали лишать финансирования соревнующуюся с россиянами Елену Остапенко

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) вернет теннисистке Елене Остапенко, а также велогонщикам Тому Скуиньшу и Кристу Нейландсу финансирование из государственного бюджета. Об этом Sportacentrs рассказала министр образования и науки Латвии Анда Чакша.

Она также назвала причину, по которой власти передумали и отменили первоначальное решение. Чакша заявила, что финансирование вернули после консультаций с Латвийской федерацией велоспорта и Латвийским союзом тенниса.

О лишении финансирования Остапенко, Скуиньша и Нейландса, а также теннисисток Даниэлы Висмане и Дарьи Семенистой стало известно 9 марта. Санкции были связаны с выступлением атлетов на соревнованиях, участие в которых также принимали российские и белорусские спортсмены.

В конце февраля 2022 года многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.