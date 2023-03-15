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00:24, 15 марта 2023Мир

США выразили протест из-за действий российской стороны в авиаинциденте с дроном

Посол Антонов: США выразили протест из-за действий РФ в ситуации с дроном в Черном море

Фото: Mehdi Fedouach / Pool / Reuters

Соединенные Штаты выразили протест в связи с действиями российской стороны в авиаинциденте в Черном море. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

Ранее дипломата вызвали в Госдеп США. Как сообщил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс, посол США в Москве Линн Трейси уже донесла до МИД России «серьезное заявление» в связи с произошедшим.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 США над Черным морем. Дрон упал в международные воды. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал авиаинцидент небезопасным и непрофессиональным. При этом в Минобороны России объяснили, что поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли. По заявлению российского военного ведомства, американский дрон начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду.

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