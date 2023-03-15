Футболист «Динамо» раскритиковал судейство в матче Кубка России с «Зенитом»

Футболист «Динамо» Тюкавин раскритиковал судейство в матче Кубка России с «Зенитом»

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин раскритиковал судейство в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Недовольство игрока вызвал эпизод во втором тайме, в котором он упал в чужой штрафной площади после контакта с хавбеком сине-бело-голубых Клаудиньо. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк отказался назначать пенальти.

«Идет подача, я тянусь за мячом, мне бьют по ноге. Арбитр идет смотреть VAR и не ставит. Говорит, было недостаточное касание ноги. А какое тогда касание должно быть? Перелом или что?» — заявил Тюкавин.

Встреча прошла 15 марта. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее москвичи, которые вышли в полуфинал Пути регионов.