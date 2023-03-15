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09:05, 15 марта 2023Путешествия

Стюардесса раскрыла действия экипажа в случае смерти пассажира во время полета

Стюардесса заявила, что умерших в полете пассажиров накрывают одеялом и оставляют на месте

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

На случай смерти человека во время полета на самолете у членов экипажа есть конкретные инструкции, согласно которым в первую очередь нужно переместить тело в уединенное место. Действия бортпроводников раскрыла в своих соцсетях стюардесса Шин Мари (Sheen Marie), на ее публикацию обратило внимание Daily Star.

Девушка заявила, что не всегда бортпроводники могут оказать необходимую помощь, поэтому существует риск для жизни человека в полете. В редких случаях, когда пассажир умирает, тело переносят на свободный ряд. Если же пустых мест не оказывается, погибшего просто накрывают одеялом и оставляют до приземления.

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Шин уточнила, что пассажирам не будут официально сообщать о смерти человека на борту судна. Людям разрешат покинуть самолет до прибытия медицинских работников. После этого в аэропорт вызовут родственников погибшего, а лайнер на время выведут из эксплуатации.

Ранее стюардесса Emirates Airlines, популярная в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, рассказала, что произойдет на борту самолета, если во время полета в него попадет молния. Девушка успокоила подписчиков, заявив, что в среднем молния попадает в самолет раз в год или один раз за каждую тысячу часов полета.

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Зарина Дзагоева
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