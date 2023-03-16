Драку российских воспитательниц под музыку из Mortal Combat сняли на видео

На Алтае уволили двух воспитательниц детского сада после драки в клубе

На Алтае две воспитательницы детского сада стали участницами драки в клубе «Серебро» в городе Змеиногорске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, как на заполненном людьми танцполе начинают драться две женщины. В конфликт вмешиваются и другие отдыхающие — одни пытаются разнять россиянок, а другие начинают бить кого-то из них. Одна из участниц драки использует в качестве орудия пивную бутылку. На фоне происходящего играет саундтрек из фильма о боевых искусствах Mortal Combat (в российском прокате «Смертельная битва»), а некоторые посетители заведения продолжают танцевать.

Причина конфликта неизвестна. По информации канала, принимавшие в драке участие воспитательницы работали в детском саду «Солнышко» в селе Бараново. Женщин уже уволили из образовательного учреждения.

Ранее в кальянной на Ботанической улице Москвы избили и оттаскали за волосы посетительницу. Конфликт начался после того, как один из гостей, увидев чек, решил, что в его счет вписали заказы с соседнего стола. В ходе драки мужчина схватил женщину за волосы и начал бить.