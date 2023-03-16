Samsung ответила на обвинения в обмане пользователей смартфонов

Samsung подтвердила, что использует нейросети для улучшения фотографий

Южнокорейская компания Samsung ответила на обвинения в обмане владельцев смартфонов Galaxy S23 Ultra. Об этом сообщает издание The Verge.

Представители корпорации опубликовали на своем сайте материал, в котором отреагировали на недавний скандал, связанный с новыми смартфонами бренда. Ранее пользователи Reddit заявили, что камера флагмана Galaxy S23 Ultra на самом деле не может снимать качественные фотографии Луны, вместо этого генерируя ее изображение с помощью нейросетей.

В сообщении говорится, что при значительном увеличении в смартфоне автоматически активируется функция «Оптимизация сцены», идентификация Луны и других космических объектов достигается с помощью «модели глубокого обучения ИИ». Фактически в компании подтвердили, что применют искусственный интеллект, который улучшает качество фотографий. Также в Samsung отметили, что камера обращается к нейросетям, чтобы создать более детализированное изображение.

Специалисты The Verge отметили, что, несмотря на подробный ответ, в компании не подумали о том, что могли ввести пользователей в заблуждение, рекламируя высококачественную камеру смартфона. Однако журналисты подчеркнули, что многие устройства на рынке давно используют ИИ в рамках вычислительной фотографии.

В конце февраля пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra рассказали о появлении артефактов, напоминающих отслоение стекла от матрицы, на экранах флагмана. В компании ответили, что данную особенность нельзя считать дефектом оборудования.