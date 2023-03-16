В России отреагировали на заявления США о некорректности приостановки ДСНВ

Депутат Новиков: приостановка Россией ДСНВ связана с вопросами национальной безопасности

Приостановка участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) связана с безопасностью России, поэтому нельзя говорить о некорректности этого процесса. Так на заявление США о решении Москвы в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Господам из Вашингтона стоило бы обратить внимание на себя и посмотреть на корректность тех решений, которые они до этого принимали, сломав всю систему международных договоров и двусторонних соглашений с Российской Федерацией по тем или иным видам стратегических вооружений. Корректность или некорректность в больших вопросах, связанных с решением политических задач, с суверенитетом и национальной безопасностью определяется возможностью или невозможностью решить соответствующие задачи», — сказал депутат.

Когда Россия приняла решение о приостановке, она руководствовалась тем, что было бы лучше, чтобы этот договор не был прекращен и уничтожен. Поэтому она не заявила о разрыве соглашения, а, наоборот, дала шанс вернуться к нему, сохраняя основные параметры, но с учетом пожеланий, которые могли бы гарантировать наш национальный суверенитет и долгосрочную международную безопасность Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Государственный департамент США отказался признать приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений. «Объявленное Россией приостановление участия в ДСНВ юридически некорректно. Поэтому Россия остается связанной обязательствами в рамках договора», — говорится в сообщении.

В американском внешнеполитическом ведомстве назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ. В Вашингтоне также отметили, что не препятствовали инспекции России на территории США, которая подразумевается документом.

21 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. 28 февраля был подписан соответствующий указ, согласно которому решение о возобновлении принимается главой государства.

Договор СНВ-III был заключен в 2010 году на 10 лет. Его продлили еще на пять лет в 2021 году. Сейчас это последнее действующее соглашение о контроле над вооружениями между Россией и США. Оно предусматривало сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых и 800 всего носителей и 1550 развернутых боезарядов.