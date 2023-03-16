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06:32, 16 марта 2023Спорт

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало»

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Kiyoshi Mio / Reuters

Гол и результативная передача россиянина Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая состоялась в американской столице, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов — 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0). Овечкин забросил 817 шайбу регулярных чемпионатах, что приблизило его к рекорду Уэйна Гретцки (894) до 77 шайб. Одну шайбу забросил игрок «Кэпитаз» Евгений Кузнецов.

15 марта Овечкин пропустил матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Команда россиянина проиграла со счетом 3:5.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки.

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Марина Совина
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