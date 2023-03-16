Додону продлили запрет покидать Молдавию

Экс-президенту Молдавии Додону продлили запрет покидать страну на 60 дней

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону еще на 60 дней продлили запрет покидать территорию страны. Об этом он рассказал в четверг, 16 марта, передает ТАСС.

«Мне продлили запрет на выезд из страны еще на 60 дней, до 19 мая. Я считаю это решение незаконным. Повторю, что я никуда не собираюсь бежать», — заявил он.

В конце мая 2022 года политика отправили под домашний арест по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. При этом бывший президент утверждал, что уголовное дело против него было сфабриковано по заказу действующей главы Молдавии Майи Санду.

В ноябре 2022 года Додона освободили из-под домашнего ареста.

Политик не исключил, что может вернуться в Партию социалистов после того, как завершатся судебные разбирательства в отношении него. Он рассказал, что получил множество сообщений, в которых однопартийцы просили его вернуться в руководство Соцпартии.