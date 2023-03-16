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08:37, 16 марта 2023Россия

Опубликованы кадры из взятого под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» Зализнянского

«Военкоры РВ» опубликовали кадры взятого под контроль бойцами ЧВК «Вагнер» Зализнянского

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры из взятого под контроль бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» населенного пункта Зализнянское в Донецкой народной республике (ДНР).

Отмечается, что обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается тяжелой. Она ухудшилась после потери Зализянского, поскольку вокруг него на расстоянии 4-5 километров нет других населенных пунктов, а давление вагнеровцев будет сильным.

Ранее военкоры показали видео уничтоженной колонны ВСУ под Артемовском (украинское название — Бахмут).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Марина Совина
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