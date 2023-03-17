Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:40, 17 марта 2023Забота о себе

Бен Аффлек назвал причину своего отсутствия в соцсетях

Бен Аффлек сравнил соцсети с минами, способными из-за одного слова разрушить карьеру

Фото: IMAGO / R4924_italyphotopress / Globallookpress.com

Звезда фильмов «Перл-Харбор» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Бен Аффлек сравнил соцсети с минами, которые способны из-за одного слова разрушить карьеру любого человека. Он назвал причину своего отсутствия в социальных сетях и рассказал о травмирующем опыте общения с журналистами в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Аффлек рассказал, что его жена Дженнифер Лопес с удовольствием пользуется социальными сетями и имеет много подписчиков. Сам же он, однажды столкнувшись с непониманием, ушел из всех соцсетей и с осторожностью дает интервью. «Эти вещи как наземные мины. Как только вы скажете одно неверное слово, вашей карьере может настать конец. У меня был очень болезненный опыт с одним откровенным интервью. Мои слова переврали ради кричащих заголовков», — признался актер и режиссер.

Тогда я рассказал, что пьянство разрушило мой брак. Все выставили так, будто я обвинял бывшую жену Дженнифер Гарнер в своем алкоголизме. Я отвечал за свои действия и за каждое слово. Я не мог винить жену. Мы любили друг друга, мы до сих пор заботимся друг о друге

Бен Аффлекактер, режиссер

Аффлек добавил, что публичные обсуждения его зависимости повлияли на его жизнь. Он вопреки своему желанию стал одним из символов актерского алкоголизма и выздоровления после него. Однако у ситуации есть и обратная медали: страдающие от алкоголизма люди обращаются к актеру за помощью. «Мне приятно помогать им, потому что это помогает мне самому гораздо больше», — говорит он.

Материалы по теме:
Как живет Билл Гейтс? Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
Как живет Билл Гейтс?Мытье посуды, тренировка памяти и другие секреты миллиардера, предсказавшего пандемию
30 октября 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022

Актер отметил, что Лопес дала ему напутствие перед интервью. Она попросила его расслабиться, быть собой и наслаждаться моментом. Она назвала мужа настоящим, искренним и серьезным человеком. «Дженнифер права во многих вещах. И она любит меня, пытается мне помочь. Так что я должен, черт возьми, послушать ее», — заявил Аффлек.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала, как брак с Беном Аффлеком изменил ее взгляды на любовь. Она призналась, что свадьба с Аффлеком стала самым значимым событием в ее жизни после рождения детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
СК заинтересовался выдачей МУС ордера на «арест» Путина
Ольга Серябкина улетела из России
Украина вышла из договора с Россией о контроле за ракетными комплексами
ЦСКА всухую обыграл «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Кубка Гагарина
В Госдуме предложили признать суд в Гааге экстремистской организацией
Путин исключил Булавина из Совета безопасности России
В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Бен Аффлек назвал причину своего отсутствия в соцсетях
Сербия указала на отсутствие страха эскалации у западных стран
Захарова прокомментировала санкции против Львовой-Беловой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.