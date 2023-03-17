Доказана польза определенных диет для профилактики хронических болезней

Nature Medicine: риск хронических заболеваний сократился при соблюдении здорового питания

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана доказали пользу соблюдения рекомендуемой медиками диеты для профилактики хронических болезней. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

В процессе исследования, продолжавшегося 32 года, авторы изучили данные 205 852 участников в возрасте от 25 до 75 лет. Учитывались такие параметры, как образ жизни, история болезни, рацион питания. За все время наблюдения было зарегистрировано 44 975 случаев серьезных хронических заболеваний, 12 962 самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, также 18 615 людей заболели диабетом и у 17 909 наблюдаемых был диагностирован рак.

Испытуемых попросили придерживаться того или иного режима питания, в соответствии с их личными склонностями к определенным заболеваниям: альтернативный индекс здорового питания-2010, альтернативная средиземноморская диета, рационы питания для борьбы с гипертонией, диета для снижения риска диабета, здоровая растительная диета и еще некоторые другие.

Результаты показали, что независимо от того, какой диеты придерживался человек, четкое ее соблюдение коррелировало с более низкой вероятностью заболевания. При этом человек может попасть в 90 процентов эффективности снижения риска в индексе здорового растительного питания, но также нивелировать этот показатель из-за чрезмерного употребления кофе или вина.

Люди, которые придерживались рекомендаций, направленных на снижение риска возникновения воспаления, высокого уровня инсулина в крови или диабета, были менее склонны к развитию диабета второго типа, сердечных заболеваний и рака.

Определенные группы продуктов были связаны с худшими последствиями для здоровья. Рационы, которые включали в себя переработанное мясо, энергетические напитки, красное мясо, картофель фри и яйца, имели выраженную взаимосвязь с распространенными хроническими заболеваниями.