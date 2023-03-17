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19:39, 17 марта 2023Наука и техникаПартнерский материал

Проблемы со сном связали с ухудшением здоровья мозга

Scientific Reports: проблемы со сном вызвали сокращение объема мозга до 0,25 процента

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) пришли к выводу, что проблемы со сном в среднем возрасте вызывают ухудшение здоровья мозга. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В исследовании изучались привычки сна более 29 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Всех испытуемых подвергли сканированию мозга, а также визуализации происходящих в голове процессов во время сна. Для изучения связи между сном и здоровьем мозга был проведен множественный линейный регрессионный анализ.

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У участников, спавших более девяти часов или менее шести часов в день, был выявлен меньший объем мозга. Каждый дополнительный час сна, превышающий семь часов в сутки, сократил объем мозга на 0,10-0,25 процента. Кроме того, у них фиксировались сниженные когнитивные показатели, которые влияли на скорость реакции, интеллект и память. Любители подремать днем также оказались подвержены нарушениям здоровья мозга: у них уменьшились серое вещество и объем левого гиппокампа.

Авторы отмечают, что необходимо уделять больше внимания взаимосвязям между сном и здоровьем мозга, а также провести дополнительные исследования на эту тему. Полученные данные могут лечь в основу для формирования новых методов борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Известно, что примерно от 20 до 40 процентов случаев деменции связаны с изменяемыми негенетическими факторами: курением, злоупотреблением алкоголем и ожирением, а также сном.

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Елена Апазиди
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