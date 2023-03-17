Главу МВД Франции призвали защитить депутатов от агрессивных протестующих

BFM.TV: главу МВД Франции призвали защитить парламент от агрессии протестующих

Французский политик Аврора Берже призвала главу МВД страны Жеральда Дарманена мобилизовать полицию и другие спецслужбы для защиты депутатов парламента от протестующих. Ее слова передает BFM.TV.

Я отказываюсь наблюдать, как депутаты от моей группы или любые депутаты нашей страны боятся своего индивидуального самовыражения, боятся голосовать свободно из-за страха репрессий. Аврора Берже французский политик

Поводом для обращения стали масштабные протестные акции против пенсионной реформы, в ходе которых граждане призывали к отставке правительства, скандировали угрозы. В Twitter (соцсеть запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») и других соцсетях францухы форсят хэштег revolution.

В ночь на 17 марта десятки тысяч человек в крупнейших городах вышли на демонстрации, только в Париже их число достигло порядка шести тысяч, 217 были задержаны.

При этом протестующие вели себя агрессивно. В Дижоне на площади сожгли куклы, изображающие президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн. Берже подчеркнула, что французские политики не должны бояться высказывать свое мнение в поддержку изменений, а также беспокоиться за личную безопасность и за своих близких.

Спорный закон решили принять без голосования

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн официально объявила в парламенте о принятии пенсионной реформы. Согласно закону, пенсионный возраст в стране будет повышен с 62 до 64 лет. «Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем заключать пари о будущем пенсионной системы, эта реформа необходима», — высказалась Борн.

В тот же день на заседании нижней палаты парламента должно было состояться голосование по реформе, однако за несколько часов до начала сессии президент Эммануэль Макрон провел встречу с министрами и заявил, что закон будет введен без этой процедуры.

Это стало возможным благодаря статье 49.3 французской конституции, которая регламентирует подобную схему рассмотрения и принятия закона. Однако в этой статье говорится, что в случае, если власти воспользуются таким способом, парламент должен будет провести голосования о вынесении вотума недоверия правительству.

«В отставку!»

Решение Макрона привело в ярость ряд политиков, выступающих против реформы. В ходе выступления главу французского правительства несколько раз прерывали крики и высказывания присутствующих депутатов. Парламентарии исполняли гимн Франции Марсельезу, не давая ей взять слово.

Ряд депутатов потребовали, чтобы премьер Борн ушла в отставку. Лидер правой партии Национальное объединение Марин Ле Пен назвала действия премьера пощечиной демократии. «Это ее провал. Я не представляю, как можно оставаться на посту. Она должна уйти», — высказалась она в отношении премьера.

Руководитель Французской коммунистической партии Фабьен Руссель также сообщил, что готов поддержать вотум недоверия правительству страны. При этом депутаты от республиканской партии заявили о намерении поддержать премьера.

Франция протестует

Масштабные уличные протесты против пенсионной реформы продолжаются во Франции с конца января. На акции в разные дни выходили от 800 тысяч до трех миллионов человек по всей стране. В числе демонстрантов были представители ведущих профсоюзов, работники транспорта, энергетики, промышленности и других отраслей, медицинские работники, учителя.

2.8 млн человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы во Франции 31 января

Некоторые протестующие ведут себя агрессивно, забрасывают правоохранителей бутылками и коктейлями с зажигательными смесями. Активисты также поджигают машины, витрины магазинов и мусорные контейнеры. На митинге в Марселе 11 февраля куклу, изображающую Борн, подвесили на грузовике, имитируя виселицу.

В ходе протестов во французских городах часто происходят столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона толпы применяются водометы и слезоточивый газ для разгона толпы.

Необходимость реформы

Макрон и его правительство считают пенсионную реформу необходимой, так как она позволит перестроить социально-экономическую модель государства, в том числе сократить госдолг. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Игорь Чернов. «Пожилых людей во Франции становится все больше, на них выделяется больше денег, это негативно влияет на экономику. По ней и так ударила пандемия коронавируса и энергетический кризис. По плану Макрона, пенсионная реформа должна дать стимул французской экономике, запустить ее в нужном направлении», — отметил он.

Чернов рассказал, что Франция на протяжении десятилетий была социально ориентированным государством, но это перестало быть выгодным для страны. Процесс демонтажа этой модели проходит очень болезненно для граждан.

Французы сильно привязаны к своим социальным гарантиям, поэтому процент голосования за левые партии в стране очень высокий. Они привыкли к системе, ориентированной на общество, поэтому попытки ее изменить вызывают всплеск негодования. Игорь Чернов доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ

Голосование о вотуме недоверия Борн и ее кабмину пройдет во Франции 20 марта. Чернов подчеркнул, что перспективы для Макрона и действующего премьера неопределенные: с большой вероятностью Борн сохранит свой пост, однако говорить об этом с уверенностью нельзя, поскольку ситуация может измениться в любой момент.

Если республиканцы последуют обещаниям и поддержат Борн, тогда она останется на посту главы кабмина. Проблема в том, что внутри республиканской партии существует раскол по вопросу поддержки пенсионной реформы. С одной стороны, это часть их программы как правоцентристов, но при этом они заинтересованы в ослаблении позиций Макрона. Игорь Чернов доцент кафедры мировой политики факультета международных отношений СПбГУ

Если правительство Франции по итогам голосования уйдет в отставку в ближайшие дни, Макрона и его сторонников постигнет неудача на новых выборах. Чернов отметил, что на данный момент у французского лидера не так много удачных реформ. Принятие пенсионной реформы и ее позитивное влияние на экономику страны показало бы, что он сильный и успешный президент.

Данные опроса, проведенного 19 февраля, показали, что рейтинг Макрона оказался на самом низком за три года уровне. Только 32 процента респондентов заявили, что удовлетворены действиями главы государства.