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00:59, 17 марта 2023Мир

В Германии заявили о планах закупить гаубицы на замену переданным Украине

Spiegel: ФРГ сможет закупить 10 гаубиц на замену переданным Украине к 2026 году

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Германии потребуется еще три года, чтобы приобрести для Бундесвера 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, пишет издание Der Spiegel.

Источники заявили, что на 10 САУ потратят 154,7 миллиона евро. Ожидается, что первые шесть будут приобретены в 2025 году, еще четыре — в 2026.

Ранее стало известно, что Швеция поставит ФРГ ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T на Украине. Также отмечается, что в 2023 году Берлин планирует передать Киеву еще три установки IRIS-T в дополнение к первой, поступившей на Украину в октябре 2022 года.

Также Европейский союз анонсировал финансовую помощь Украине для разминирования территорий.

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Марина Совина
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