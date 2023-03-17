Парикмахер назвала визуально старящую женщин популярную стрижку

Парикмахер Петти: стрижка перевернутый боб визуально старит женщин зрелого возраста

Парикмахер Николь Петти назвала популярную стрижку, которая визуально старит женщин. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, женщинам зрелого возраста не стоит носить стрижку перевернутый боб. «Она искажает пропорции лица и зрительно добавляет несколько лишних лет», — пояснила Петти.

В качестве альтернативы эксперт предложила пожилым женщинам присмотреться к открывающей лицо и шею короткой стрижке пикси со рваными концами. «Такая прическа добавит объем тонким волосам и избавит от лишней тяжести густые локоны», — заявила парикмахер.

В заключение стилистка посоветовала пожилым женщинам отстричь короткую челку. Как утверждает Петти, упомянутый элемент прически подходит для любой длины волос и помогает зрительно скрыть морщины.

Ранее в марте парикмахер Габриэла Соареш раскрыла пять способов, которые помогут выглядеть визуально моложе зрелым женщинам. По словам специалистки, женщинам старше 50 лет подойдет стрижка боб, которая зрительно добавляет объем за счет укороченных волос на затылке и более длинных у лица. Также она предложила отказаться от стайлеров и использовать шампунь для увеличения объема.