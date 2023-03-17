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20:08, 17 марта 2023Бывший СССР

Украина вышла из соглашения с Россией об обслуживании ракетных комплексов

Президент Украины Зеленский прекратил действие соглашения с Россией о ракетных комплексах
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом прекратил действие соглашения с Россией в сфере гарантийного обслуживания стратегических ракетных комплексов. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

«Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических сил, расположенных на их территориях», — сказано в сообщении. Уточняется, что документ был подписан в сентябре 1993 года. Кроме того, Зеленский поручил МИД страны проинформировать об этом Москву.

7 марта представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины одобрил выход республики из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля. Ранее стало известно о планах Киева выйти из соглашения о государственной помощи семьям военных, погибших в Афганистане и других странах, в которых проходили боевые действия.

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Кристина Есикова
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