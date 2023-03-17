Адвокат высказался о рисках публикации постов блогершей Lerchek и ее мужем

Добровинский заявил, что из-за публикации постов блогерша Lerchek может попасть в СИЗО

Адвокат Александр Добровинский заявил, что публикация новых постов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) блогерши Валерии (Lerchek) и ее мужа Артема Чекалиных может быть расценена правоохранителями как нарушение постановления суда. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Уловка о том, что публикации делают другой человек, может сработать, но в какой-то момент все равно у правоохранительных органов возникнет вопрос, для чего они снимают эти фото и видео? Если для семейного альбома, то почему это все оказывается в соцсетях? И будет неважно, кто это выставил, блогеры могут оказаться в СИЗО», — поделился он.

16 марта Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину, обвиняемым в отмывании 130 миллионов рублей. По ходатайству следствия на них наложен запрет определенных действий — им запрещено общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом. При этом фигурантов дела не ограничили в передвижениях.

По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 300 миллионов рублей стало известно утром 7 марта. 16 марта в отношении пары возбудили новое уголовное дело.