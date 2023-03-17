Пару оштрафовали из-за громкого секса в отеле

Любовники попали под суд из-за бурного свидания в День святого Валентина

В Великобритании пара так громко занималась сексом в номере отеля, что ее оштрафовали. Как сообщает Мetro, любовники разбудили гостей в соседних комнатах и в итоге попали под суд.

В День святого Валентина Джейми Боултби и Кайли Херстхаус заселились в номер отеля Moorlands Izaak Walton в Ашборне, графство Дербишир. Свидание проходило настолько бурно, что ранним утром администрация отеля позвонила в полицию.

Войдя в номер, офицеры обнаружили сбитую с петель дверь в ванную. Мужчина и женщина находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиция заметила на голове женщины синяк. Однако Херстхаус заявила, что он появился несколько дней назад, потому что она боднула кого-то. Такое поведение британка объяснила тем, что недавно потеряла ребенка.

От Хертхаус сильно пахло алкоголем, она явно была в измененном состоянии сознания. Она плохо стояла на ногах и не могла связно говорить. Боултби лежал на кровати. Херстхаус заявила, что они занимались бурным сексом, поэтому соседи жаловались на шум Карен Уайт представитель стороны обвинения

Представители отеля заявили, что пара нанесла ущерб на сумму 1000 фунтов стерлингов, а также потребовали выплатить гостям из соседних комнат по 250 фунтов компенсации за потревоженный сон.

У Боултби уже есть 33 судимости за 65 эпизодов правонарушений. Представляющий его в суде адвокат Майк Кимберли описал подзащитного как алкоголика. Он также сообщил, что доктора предупреждали Боултби, что он протянет не больше двух лет, если продолжит пить.

Девушка поняла, что он страдает от депрессии, и подумала, что небольшая романтическая поездка будет хорошей идеей. В итоге они оба оказались сильно пьяны и явно выведены из равновесия. Когда пришел менеджер, Боултби спокойно согласился с тем, что должен компенсировать отелю ущерб. Он помнит, как пинал дверь. 500 фунтов — это справедливая сумма Майк Кимберли адвокат Джейми Боултби

Адвокат Херстхаус сообщил, что его подзащитная также согласна компенсировать нанесенный ущерб. Он рассказал, что пара потратила на двухдневный отпуск порядка 200 фунтов, и им пришлось закончить его раньше времени из-за скандального инцидента, включающего чрезмерно громкий половой акт.

Пара полностью признала свою вину, каждый из них обязался выплатить по 660 фунтов стерлингов (около 60 тысяч рублей) штрафа.

Ранее сообщалось, что в Германии соседи приняли звуки секса за драку и вызвали полицию. Полицейским открыл абсолютно голый мужчина и объяснил им, что они с девушкой любят бурно заниматься любовью.