В России оценили риски потери американских дронов в закрытой зоне

Аналитик Коротченко заявил о риске потери новых дронов США при их отправке в Черное море

Американские военные рискуют потерять новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Черном море, если попытаются отправить их в зону, которую объявили закрытой в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

«После инцидента с потерей беспилотника Пентагон внимательным образом анализирует ситуацию и просчитывает риски. Понятно, что при направлении очередных беспилотников-разведчиков в зону, которая объявлена закрытой в связи с проведением специальной военной операции, американцы будут терять все новые и новые БПЛА», — сказал аналитик.

Коротченко отметил, что в США переоценивают риски и соотносят возможные потери с необходимостью вести разведку в закрытой зоне. По его словам, для Пентагона критически важно — сможет ли Россия поднять обломки дрона со дна моря. Он добавил, что это может стать «новым и очень чувствительным репутационным ударом по Пентагону и американской военной машине в целом». Также эксперт высказал мнение, что в случае запуска еще одного американского дрона «его будет ждать судьба первого аппарата».

Ранее полковник запаса Андрей Кошкин заявил, что упавший в Черное море разведывательно-ударный дрон MQ-9 Reaper имеет высокий огневой потенциал и отличается впечатляющими разведывательными характеристиками. Аппарат может нести ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire.

14 марта Минобороны России сообщило, что в Черном море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. Аппарат летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.