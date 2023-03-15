Названы технические особенности упавшего в Черном море американского дрона

Военный эксперт Кошкин заявил о мощном огневом потенциале упавшего в Черном море дрона США

Потерпевший крушение в Черном море американский дрон MQ-9 имеет высокий огневой потенциал и отличается впечатляющими разведывательными характеристиками, рассказал военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уже применялся США в других известных военных кампаниях.

«Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (англ., "Жнец". — прим. "Ленты.ру") — разведывательно-ударный дрон. Его создали для военной кампании в Афганистане, и впервые он себя проявил именно там. Тактико-технические характеристики на тот период, да и сегодня, довольно впечатляющие: скорость более 400 километров в час, поднимается он до 13 тысяч метров, находится в воздухе целых 24 часа. У него много разновидностей, несколькими беспилотниками может управлять один оператор», — заявил Кошкин.

Он не только разведывает и собирает информацию, но и готов нанести удар. В зависимости от тяжести вооружения у него снижается дальность и скорость полета, но огневые возможности возрастают. военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин

Он также подчеркнул, что БПЛА MQ-9 не подпадает под действие ряда международных соглашений.

«Внутри MQ-9 есть подвеска для вооружения весом до 700 килограммов, посередине крыла — до 250 килограммов, на консолях — до 100 килограммов. Они снабжены ракетами Hellfire класса «воздух-земля» — эти ракеты применяются даже для уничтожения важных личностей. Это делали и в Афганистане, когда боролись с главарями "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация. — прим. "Ленты.ру"), и в январе 2020 года, когда США уничтожили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани», — добавил военный эксперт.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал американский БПЛА MQ-9, отметив, что он летел с выключенными транспондерами, нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крыма и двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических сил благополучно вернулись на аэродром базирования.

При этом командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер обвинил Россию в сознательном уничтожении дрона. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что перехваченный над Черным морем американский беспилотник выполнял разведывательную миссию.