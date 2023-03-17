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15:11, 17 марта 2023Мир

Посольство России назвало незаконной передачу Словакией истребителей Киеву

Посольство России в Словакии: передача советских истребителей Киеву незаконна

Фото: David W Cerny / Reuters

Посольство России в Словакии назвало незаконным решение Братиславы передать Украине советские истребители МиГ-29 и зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны «Куб». Комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.

В посольстве подчеркнули, что поставки вооружения и военной техники (ВВТ) Киеву только затягивают военные действия и увеличивают число жертв, включая мирное население, и не способствуют разрешению конфликта.

«Передача Киеву военной техники советского/российского производства также является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя», — сказано в сообщении.

Словакия должна отдавать себе отчет в том, что вовлечение в военную поддержку Киева грозит эскалацией конфликта, ответственность за которую ляжет на инициаторов принимаемых решений, заключили в посольстве.

Ранее кабмин Словакии одобрил передачу МиГ-29 Украине. По словам и.о. премьер-министра страны Эдуарда Хегера, вопрос о передачи самолетов разделил парламент страны на сторонников и ярых противников меры. В Кремле передачу истребителей сравнили с утилизацией старой советской техники.

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Варвара Кошечкина
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