Фитнес-эксперт назвал предпосылки для смены тренера

Фитнес-эксперт Карпов назвал психологический дискомфорт предпосылкой для смены тренера

Фитнес-эксперт Александр Карпов рассказал о предпосылках, которые свидетельствуют о необходимости смены персонального тренера. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Если клиент чувствует психологический дискомфорт, вызванный нарушением его личных границ, он имеет право сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого наставника», — отметил специалист.

Еще одной предпосылкой для смены тренера Карпов назвал убежденность наставника в том, что его подопечному обязательно нужно принимать запрещенные препараты. «Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно не профессионал», — добавил Карпов.

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