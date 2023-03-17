Врач с Первого канала перечислил способы борьбы с сезонной аллергией

Иммунолог Продеус призвал аллергиков чаще мыть голову для снижения контакта с пыльцой

Врач-иммунолог и один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил способы борьбы с сезонной аллергией. В своем Telegram-канале специалист рекомендовал аллергикам чаще принимать душ и мыть голову для снижения контакта с пыльцой.

«С середины весны и вплоть до окончания лета воздух становится по-настоящему опасным для людей со склонностью к весенней аллергии: он наполнен микроскопической пыльцой, беспрестанно атакующей их организм», — предупредил врач.

В первую очередь иммунолог порекомендовал аллергикам не открывать окна и не проветривать помещения, чтобы избежать попадания пыльцы в комнату. Помимо этого, он посоветовал использовать кондиционер и очиститель воздуха, а также регулярно проводить влажную уборку для снижения концентрации пыльцы в помещении.

Продеус также призвал аллергиков оставлять всю верхнюю одежду в коридоре при входе в квартиру. «В ней нельзя ходить по квартире, особенно в тех помещениях, где человек спит», — пояснил он. Необходимо также часто принимать душ и мыть голову, поскольку больше всего пыльцы скапливается именно на волосах, отметил он. «Также актуальными остаются и рекомендации по отслеживанию календаря цветения», — добавил специалист.

Врач напомнил, что лечение от поллиноза нужно проходить заблаговременно, а не когда появляется обострение, симптомами которого являются красные глаза, заложенный нос и затрудненное дыхание. «Дефицита препаратов для аллерген-иммунной терапии, в том числе зарубежного производства, сейчас в России нет», — заключил он.

Ранее Продеус раскрыл причины роста числа россиян, страдающих от аллергии, астмы или лишнего веса. Доктор заявил, что к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения в современной медицине.