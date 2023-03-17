Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:39, 17 марта 2023Среда обитания

Сбербанк сообщил о росте спроса на ипотеку с начала 2023 года

Греф: Сбербанк за первую половину марта получил более 150 тысяч заявок на ипотеку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сбербанк зафиксировал рост спроса на ипотечные кредиты. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

«Относительно драйверов роста — мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18 процентов», — заявил он. Греф уточнил, что в январе-феврале было подано около 700 тысяч заявок на общую сумму 2,2 триллиона рублей.

При этом за первую половину марта подано более 150 тысяч заявок на сумму 560 миллиардов рублей, добавил глава банка.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают роста ипотеки в России в 2023 году. По прогнозам регулятора, выдача ипотеки увеличится на 15 процентов. В текущем году также ожидается увеличение выдачи потребительских кредитов. Согласно прогнозам регулятора, их рост составит около 10 процентов.

В конце января сообщалось, что в 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 миллиарда рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи составила 2,8 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной
Рост цен на продукты в России объяснили
Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи
Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа
Жесткое задержание организаторов порно-трансляций за границу попало на видео
Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой
Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски
Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров
Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z
Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.