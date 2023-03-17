Сбербанк сообщил о росте спроса на ипотеку с начала 2023 года

Греф: Сбербанк за первую половину марта получил более 150 тысяч заявок на ипотеку

Сбербанк зафиксировал рост спроса на ипотечные кредиты. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

«Относительно драйверов роста — мы видим возрастающий рост ипотеки с начала 2023 года. Количество поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18 процентов», — заявил он. Греф уточнил, что в январе-феврале было подано около 700 тысяч заявок на общую сумму 2,2 триллиона рублей.

При этом за первую половину марта подано более 150 тысяч заявок на сумму 560 миллиардов рублей, добавил глава банка.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают роста ипотеки в России в 2023 году. По прогнозам регулятора, выдача ипотеки увеличится на 15 процентов. В текущем году также ожидается увеличение выдачи потребительских кредитов. Согласно прогнозам регулятора, их рост составит около 10 процентов.

В конце января сообщалось, что в 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 миллиарда рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодежи составила 2,8 миллиона рублей.