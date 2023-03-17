Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 17 марта 2023Россия

В России отреагировали на сообщения о неизвестной инфекции в Танзании

Роспотребнадзор: в РФ нет опасности распространения неустановленной инфекции из Танзании

Фото: Akintunde Akinleye / Reuters

На северо-западе Танзании выявлены случаи заболевания неустановленной инфекцией. Описанные симптомы могут указывать на ряд уже известных инфекционных заболеваний. Так на сообщения о заболеваниях в африканской стране отреагировали в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН), комментарий имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Инфекционное заболевание было обнаружено в городе Букоба на северо-западе Танзании на границе с Угандой. Врачи диагностировали это заболевание у семи человек, пять уже скончались. Так, больные жалуются на лихорадку, рвоту, кровотечения. Также диагностируются признаки печеночной недостаточности.

Как отмечают в РПН, пока недостаточно данных, чтобы назвать точную причину заболевания. Между тем симптомы могут указывать на лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз — болезнь, вызванную вирусом Эбола, которая наблюдались в Уганде в 2022 году. Известно, что на севере Танзании распространены вирусы, вызывающие лихорадки денге и чикунгунья.

В Роспотребнадзоре указали, что в России не выявлено случаев с похожей симптоматикой. Кроме того, проводится тщательный контроль въезжающих в страну лиц, поэтому опасности распространения этого заболевания нет.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали появление на африканском континенте высококонтагиозного грибка Batrachochytrium dendrobatidis, который вызывает у амфибий смертельно опасный хитридиомикоз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.