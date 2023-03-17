В России отреагировали на сообщения о неизвестной инфекции в Танзании

Роспотребнадзор: в РФ нет опасности распространения неустановленной инфекции из Танзании

На северо-западе Танзании выявлены случаи заболевания неустановленной инфекцией. Описанные симптомы могут указывать на ряд уже известных инфекционных заболеваний. Так на сообщения о заболеваниях в африканской стране отреагировали в пресс-службе Роспотребнадзора (РПН), комментарий имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Инфекционное заболевание было обнаружено в городе Букоба на северо-западе Танзании на границе с Угандой. Врачи диагностировали это заболевание у семи человек, пять уже скончались. Так, больные жалуются на лихорадку, рвоту, кровотечения. Также диагностируются признаки печеночной недостаточности.

Как отмечают в РПН, пока недостаточно данных, чтобы назвать точную причину заболевания. Между тем симптомы могут указывать на лихорадку денге и лихорадку чикунгунья, лептоспироз — болезнь, вызванную вирусом Эбола, которая наблюдались в Уганде в 2022 году. Известно, что на севере Танзании распространены вирусы, вызывающие лихорадки денге и чикунгунья.

В Роспотребнадзоре указали, что в России не выявлено случаев с похожей симптоматикой. Кроме того, проводится тщательный контроль въезжающих в страну лиц, поэтому опасности распространения этого заболевания нет.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали появление на африканском континенте высококонтагиозного грибка Batrachochytrium dendrobatidis, который вызывает у амфибий смертельно опасный хитридиомикоз.