В России допустили передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

В КТРВ допустили передачу гиперзвуковых технологий дружественным странам

Передача российских гиперзвуковых технологий дружественным странам допустима, если в России будет принято соответствующее политическое решение. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Константин Бирюлин.

«Вопрос о том, насколько мы готовы передать эти новые технологии нашим друзьям, тем, кто с нами дружит и является нашими не какими-то, а настоящими партнерами. Это решение политическое», — сказал руководитель.

Бирюлин напомнил о российско-индийском проекте семейства сверхзвуковых ракет BrahMos. «У них есть своя программа, которая согласована с нами. Эта программа реализуется», — сказал замгендиректора корпорации.

В марте ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер сказал, что в настоящее время Россия является единственной в мире страной, на вооружении которой стоят стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы.

В январе глава КТРВ Борис Обносов в интервью «Независимому военному обозрению» заявил, что использованием только одного гиперзвукового оружия выиграть в современном конфликте нельзя.