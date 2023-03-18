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01:04, 18 марта 2023Интернет и СМИ

Арестованный в Латвии автор русскоязычного YouTube-канала объявился в Москве

Арестованный в Латвии автор русскоязычного YouTube-канала Кирилл Федоров появился в Москве

Фото: страница Кирилла Федорова во «ВКонтакте»

Автор русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилл Федоров (признан в РФ иноагентом), ранее арестованный властями Латвии, объявился в Москве. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Война История Оружие».

Блогер разместил ролик, на котором видно, как он гуляет по ночной столице. В частности, на фоне появляются здания Дома правительства и гостиницы «Украина».

Федоров пообещал в ближайшее время раскрыть подробности своего ареста. Он предупредил, что «для многих [его история] станет большим открытием, для кого-то откровением, а для кого-то подтверждением».

Федорова арестовали в Риге в марте 2022 года. Ему вменяли сотрудничество с Россией. Также не скрывающему симпатий к России обозревателю, как гражданину Латвии, планировали предъявить обвинение в госизмене. После нескольких месяцев следственных действий его освободили под залог.

МИД России, комментируя арест блогера, выразил возмущение фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии.

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Марина Совина
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