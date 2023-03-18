Назван возможный срок вступления Финляндии в НАТО

Политолог Коньков предположил, что вступление Финляндии в НАТО произойдет летом 2023 года

Вступление Финляндии в НАТО, вероятнее всего, произойдет летом 2023 года, сообщил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. Такой предположительный срок он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Отмечается, что документ уже подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Все торопятся принять решение о вступлении Финляндии в НАТО к предстоящему саммиту альянса, который пройдет летом Александр Коньков политолог

«Изначально у Финляндии было меньше всего предпосылок для вступления в НАТО по сравнению со Швецией. Это исключительно экстренное решение, которое было навязано правительству страны за прошедший год. И в общем-то Финляндия не подготовила для себя какие бы то ни было механизмы для вступления. По сути своей, без нее ее женят быстрейшим образом. Хотя изначально Финляндия планировала это делать синхронно со Швецией», — заявил Коньков.

Для России вступление Финляндии в альянс — это процесс неприглядный. Как уже отмечалось, Москва подготовилась к такого рода развитию событий, отметил политолог.

«Но самое главное, что вступление в НАТО совершенно не сулит ничего самой Финляндии, которая не успела себе ничего выторговать за такие новые риски для своей безопасности», — добавил он.

17 марта Турция начала процесс ратификации финской заявки. Уточнялось, что Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции. В настоящее время заявку Хельсинки и Стокгольма не ратифицировали только Анкара и Будапешт.

Ранее стало известно, что 27 марта парламент Венгрии также проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО. Отмечается, что решение по принятию в альянс Швеции будет принято позже.

