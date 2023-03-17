В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО

TRT Haber: протокол о вступлении Финляндии в НАТО внесен в парламент Турции

В парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что документ подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы решили начать процесс утверждения протокола о присоединении Финляндии к НАТО в нашем парламенте исходя из важности решения наших проблем безопасности», — сказал он после беседы с финским коллегой Саули Ниинисте.

Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции. Голосование по этому вопросу в парламенте республики может пройти до общенациональных выборов главы государства, запланированных на 14 мая.