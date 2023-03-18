Утечку радиоактивной воды в США сравнили с аварией на АЭС в Фукусиме

Физик Ожаровский сравнил утечку радиоактивной воды в США с аварией на АЭС в Фукусиме

Последствия разлива загрязненной тритием воды на атомной электростанции (АЭС) в США в данный момент оценить сложно из-за того, что не были предоставлены цифры, свидетельствующие о концентрации вещества в зараженной воде, заявил инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал о потенциальной опасности трития для здоровья человека и сравнил произошедший в 2022 году в США инцидент с аварией на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

По словам эксперта, ситуация с утечкой радиоактивной воды, произошедшая около полугода назад и ставшая достоянием общественности только сейчас, может представлять серьезную опасность для здоровья населения.

«Тритий образуется на атомных электростанциях. Речь идет о радиоактивном водороде искусственного происхождения, тритий — это сверхтяжелый изотоп водорода. Он испускает бета-радиацию, особо опасен для живых организмов, так как при попадании легко включается в биологический круговорот веществ, а при отравлении вызывает внутреннее облучение, гораздо более опасное, чем внешнее. Опасно попадание трития в питьевую воду — это первое, что тритий загрязняет. Пока компания сообщает, что загрязнение не вышло за территорию промышленной площадки», — объяснил он.

Я уже вижу, что и компания, и регулятор пытаются преуменьшить опасность трития. Во всех сообщениях отсутствует информация и нужные цифры, которые позволяют оценить опасность разлива. Исходя из того, что была такая задержка в сообщении об инциденте, и из-за факта откачивания этой воды, мне кажется, что атомщики врут, и загрязнение там вполне серьезное Андрей Ожаровский инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов»

Ожаровский подчеркнул, что атомный регулятор США не предоставил информацию о степени загрязнения воды, в связи с чем можно сделать вывод, что концентрация трития в зоне рядом с АЭС выше допустимых пределов.

«Не сказано, сколько беккерелей трития попало в окружающую среду, не названа концентрация трития в попавшей в окружающую среду воде. Известно только то, что объем этой воды — 400 тысяч галлонов (это больше полутора тысяч тонн). Если концентрация трития низкая, то и беспокоиться не о чем, тогда ее не нужно собирать, можно относиться к ней как к дождевой воде. Если ее убирали, то загрязнение, видимо, было», — подчеркнул физик.

Подобные ситуации уже были: за одной из них мы наблюдаем прямо сейчас — это та же загрязненная тритием вода на АЭС «Фукусима-1» Андрей Ожаровский инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов»

Ранее стало известно об утечке воды с радиоактивным изотопом водорода тритием на атомной электростанции «Монтичелло» в США. Сообщалось, что американская компания Xcel Energy обнаружила и локализовала утечку в ноябре 2022 года, однако информацию об инциденте обнародовали только в марте 2023 года.

Представитель организации Крис Кларк заявил, что в случае угрозы общественной безопасности Xcel Energy рассказала бы об утечках на АЭС раньше. Работы по очистке продолжаются, к настоящему моменту удалось собрать 25 процентов разлитого трития, добавили в компании.

11 марта 2011-го в Японии произошло сильнейшее в ее истории землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Тогда от стихийного бедствия пострадала Фукусима и располагающаяся там АЭС «Фукусима-1». В результате землетрясения на станции вышла из строя система охлаждения реакторов, что привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности.