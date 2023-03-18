В России рассказали о сложностях подхода Су-27 к MQ-9

Полковник Маликов: Су-27 было очень сложно подойти к MQ-9 и слить топливо

Российскому истребителю Су-27 подойти к американскому беспилотнику MQ-9 и слить топливо было очень сложно. Об этом «Известиям» рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов.

«Скорость MQ-9 гораздо ниже, чем у истребителей, и он шел на большой высоте. При таком раскладе подойти к нему и точно слить топливо очень сложно. Истребителям надо было снизить скорость, занять определенный строй и начать работу», — сказал эксперт.

Полковник отметил высокий профессионализм экипажа Су-27. «Наши пилоты подошли очень близко и сделали маневр слива топлива. Во время него топливо попадает в двигатель летательного аппарата, и он останавливается», — уточнил Маликов.

По его мнению, американский MQ-9 следил за работой российских радаров. «Определял координаты, которые потом заносятся в полетные задания ракет», — сказал эксперт.

Ранее издание The Drive напомнило, что разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper допускает вооружение ракетой класса «воздух-воздух» AIM-9X.

Как сообщило Минобороны России, американский MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта.