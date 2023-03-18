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13:03, 18 марта 2023Наука и техника

В России рассказали о сложностях подхода Су-27 к MQ-9

Полковник Маликов: Су-27 было очень сложно подойти к MQ-9 и слить топливо

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российскому истребителю Су-27 подойти к американскому беспилотнику MQ-9 и слить топливо было очень сложно. Об этом «Известиям» рассказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов.

«Скорость MQ-9 гораздо ниже, чем у истребителей, и он шел на большой высоте. При таком раскладе подойти к нему и точно слить топливо очень сложно. Истребителям надо было снизить скорость, занять определенный строй и начать работу», — сказал эксперт.

Полковник отметил высокий профессионализм экипажа Су-27. «Наши пилоты подошли очень близко и сделали маневр слива топлива. Во время него топливо попадает в двигатель летательного аппарата, и он останавливается», — уточнил Маликов.

По его мнению, американский MQ-9 следил за работой российских радаров. «Определял координаты, которые потом заносятся в полетные задания ракет», — сказал эксперт.

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Иван Потапов
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