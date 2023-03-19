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13:25, 19 марта 2023Мир

Российский посол осудил позицию ФРГ по ордеру на «арест» Путина

Посол Нечаев: позиция ФРГ по ордеру на «арест» президента РФ Путина вызывает озабоченность

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Позиция ФРГ по поводу ордера на «арест» президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), вызывает озабоченность. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, его слова приводятся на канале посольства в Telegram.

Дипломат осудил заявление, сделанное немецким министром юстиции Марко Бушманом. Ранее тот сообщил, что после запроса МУС в Германии будет действовать ордер на «арест» российского.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — высказался посол.

19 марта глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам министра Бушмана.

О том, что МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. Позже в российском МИД заявили, что решения этой инстанции «не имеют никакого значения» для страны.

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Варвара Кошечкина
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