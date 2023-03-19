Российский посол осудил позицию ФРГ по ордеру на «арест» Путина

Посол Нечаев: позиция ФРГ по ордеру на «арест» президента РФ Путина вызывает озабоченность

Позиция ФРГ по поводу ордера на «арест» президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), вызывает озабоченность. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, его слова приводятся на канале посольства в Telegram.

Дипломат осудил заявление, сделанное немецким министром юстиции Марко Бушманом. Ранее тот сообщил, что после запроса МУС в Германии будет действовать ордер на «арест» российского.

«Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», — высказался посол.

19 марта глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам министра Бушмана.

О том, что МУС выдал ордер на «арест» Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. Позже в российском МИД заявили, что решения этой инстанции «не имеют никакого значения» для страны.