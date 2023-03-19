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07:27, 19 марта 2023Россия

Правительство российского региона ушло в отставку

Правительство Чукотского автономного округа ушло в отставку

Фото: чукотка.рф

Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Решение о сложении полномочий правительства региона принял временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Кузнецов.

Сотрудники правительства региона и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

15 марта президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который являлся первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР). С 2008 года пост главы Чукотки занимал Роман Копин, он освобожден с поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий. В тот же день Путин в режиме видеоконференции провел встречу с новым главой региона. В ходе беседы президент подчеркнул, что Кузнецов имеет большой опыт работы в бизнесе, административных структурах, а также в представительных органах власти.

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Марина Совина
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