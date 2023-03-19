Тарасова оценила победу Ягудина в турнире по шоу-программам

Тарасова заявила, что Ягудин лучше всех выступил на турнире по шоу-программам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Алексея Ягудина в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что ее ученик лучше всех выступил на турнире, и назвала его программу прекрасной. «Это важно для каждого спортсмена — иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь», — добавила специалист.

18 марта Ягудин одержал победу на первом турнире по шоу-программам. Он получил от жюри максимальную оценку — 20 баллов. Вслед за ним расположились чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Также на его счету четыре победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.