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07:00, 19 марта 2023Спорт

Тарасова оценила победу Ягудина в турнире по шоу-программам

Тарасова заявила, что Ягудин лучше всех выступил на турнире по шоу-программам

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу Алексея Ягудина в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что ее ученик лучше всех выступил на турнире, и назвала его программу прекрасной. «Это важно для каждого спортсмена — иметь показательные номера и выступать с ними на соревнованиях, интересная и развивающая вещь», — добавила специалист.

18 марта Ягудин одержал победу на первом турнире по шоу-программам. Он получил от жюри максимальную оценку — 20 баллов. Вслед за ним расположились чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов и олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года. Также на его счету четыре победы на чемпионатах мира и три — на чемпионатах Европы.

Дарья Коршунова
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