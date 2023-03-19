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13:47, 19 марта 2023Спорт

Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Сергей Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Сергей Устюгов допустил падение на последнем круге скиатлона на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен шел на втором месте, отставая от лидирующего Александра Большунова менее чем на секунду. На одном из поворотов Устюгов споткнулся и потерял равновесие.

Лыжнику удалось быстро подняться, однако он отстал от Большунова и не смог помешать тому одержать победу. Устюгов финишировал вторым с отставанием в пять секунд.

27 декабря прошлого года Большунов и Устюгов столкнулись во время спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмены, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске и упали. В результате Большунов разбил лицо. После случившегося он заявил, что Устюгов специально подрезал его.

Алексей Гусев
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