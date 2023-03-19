Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Сергей Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов допустил падение на последнем круге скиатлона на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен шел на втором месте, отставая от лидирующего Александра Большунова менее чем на секунду. На одном из поворотов Устюгов споткнулся и потерял равновесие.

Лыжнику удалось быстро подняться, однако он отстал от Большунова и не смог помешать тому одержать победу. Устюгов финишировал вторым с отставанием в пять секунд.

27 декабря прошлого года Большунов и Устюгов столкнулись во время спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмены, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске и упали. В результате Большунов разбил лицо. После случившегося он заявил, что Устюгов специально подрезал его.