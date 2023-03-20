Кокорин забил гол во втором матче чемпионата Кипра подряд

Александр Кокорин забил гол за «Арис» во втором матче чемпионата Кипра подряд

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в домашнем матче 28-го тура чемпионата Кипра против АЕКа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На десятой минуте встречи форвард вошел в штрафную и точно пробил с правой ноги в дальний угол. На момент публикации новости в матче идет перерыв, «Арис» ведет со счетом 1:0.

Кокорин отличился во втором матче первенства страны подряд. В текущем сезоне он провел 22 матча в чемпионате Кипра. В его активе 11 забитых мячей и четыре результативных передачи.

Ранее Кокорин рассказал, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — заявил игрок.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».