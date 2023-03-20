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19:52, 20 марта 2023Спорт

Тарасова оценила выступление Загитовой на турнире по шоу-программам

Тарасова предложила спросить у Загитовой о выборе образа Монро для «Русского вызова»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой на турнире по шоу-программам «Русский вызов». Об этом сообщает Sport24.

«В творчестве каждый делает то, что он хочет. Номер для того и существует, чтобы кому-то нравиться, а кому-то не нравился», — заявила Тарасова. Она также предложила спросить у самой Загитовой, почему она выбрала для своего номера образ Мэрилин Монро.

Кроме того, Тарасова обратилась к тем, кто остался недоволен выступлением Загитовой. «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица. У людей разные мнения, это нормально», — подчеркнула тренер.

Соревнования прошли 18 марта, Загитова заняла девятое место и осталась без персональных призов. Победу одержал Алексей Ягудин.

Алексей Гусев
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