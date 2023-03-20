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01:34, 20 марта 2023Спорт

Гонщик Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа

Испанский пилот Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа

Фото: Hoch Zwei / Globallookpress.com

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял третье место на Гран-при Саудовской Аравии из-за штрафа, передает РИА Новости.

Чемпионат проходил на ночной городской трассе в Джидде. Первым пришел мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, на второй строчке с отставанием в 5,355 секунды — действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.

Алонсо занял третье место. Он вырвался в лидеры после старта, однако отбыл пятисекундный штраф в боксах за неправильное расположение болида на решетке в ходе соревнований. Также стало известно, что гонщику назначили еще один штраф, из-за которого он опустился на четвертое место, однако после разбирательств ситуация была пересмотрена, подиум остался за Алонсо, для него он стал сотым в карьере.

На 18-м круге сошел с дистанции его партнер по команде, канадец Лэнс Стролл. Также не завершил гонку таиландский пилот Александер Албон.

В 2022 году голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен второй раз подряд стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». 9 октября, Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно завоевал чемпионство в турнире. Первый титул ему принесла победа на Гран-при Абу-Даби, где он опередил представителя Mercedes Льюиса Хэмилтона. Перед гонкой у них было одинаковое количество очков.

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Марина Совина
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