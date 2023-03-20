В России ответили на оправдания посольства Польши из-за слов о конфликте

Сенатор Джабаров считает, что в Польше откровенно думают об участии в конфликте с Россией

Скандал со словами посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой, показывает реальное отношение страны к России. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Посольство Польши во Франции заявило о неправильном толковании слов посла о конфликте с Россией. Там утверждают, что высказывание дипломата в эфире телеканала LCI о присоединении Варшавы к боевым действиям при поражении Киева вырвано из контекста.

Что там вырвано из контекста? Есть его речь, сейчас пытаются смягчить его высказывание. Но в общем-то он сказал то, о чем прямо не говорят, но откровенно думают и президент Анджей Дуда, и премьер Матеуш Моравецкий Владимир Джабаров российский сенатор

«Польша в очередной раз пытается играть историческую роль единой Европы. Это тянется со средних веков, когда Польша пыталась занять место России в создании большой восточнославянской империи. Не получилось, проиграли нам, до сих пор не могут этого простить», — отреагировал сенатор.

В заявлении дипмиссии сказано, что в других фрагментах выступления посол точно говорит, что Польша не находится в состоянии войны. При этом страна стремится сделать все возможное, чтобы Украине смогла защитить себя в сложившейся ситуации.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Польшу не играть с огнем словами о готовности воевать с Москвой. По его мнению, польскому президенту Анджею Дуде следует «раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России».