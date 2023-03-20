Лавров оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Глава МИД Лавров выразил удовлетворение решением Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил удовлетворение решением Еревана, который не отказался от развертывания миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном передает РИА Новости.

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ. Решение было предметом многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване под председательством Арарата Самвеловича», — сказал он.

Лавров отметил, что теперь главы государств и правительств должны утвердить согласованное министрами решение. Как он утверждает, ОДКБ к этому готова. По этой причине глава российского МИД выразил радость тому, что армянская сторона не отказывается от такой возможности, которая отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе.

Ранее Лавров заявил, что Запад финансово поддерживает некоторые неправительственные организации на Южном Кавказе, так как готовит цветные революции. Кроме того, по его словам, западные государства пытаются дискредитировать действия России или Ирана. Также во время переговоров министров иностранных дел России и Армении Москва сообщила о готовности оказывать содействие разблокированию транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе.