Медведев назвал главный порок системы международного публичного права

Медведев назвал неэффективность главным пороком системы международного публичного права

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что система международного права окончательно обрушилась. Об этом он написал Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что система международного публичного права и раньше демонстрировала неэффективность, которую он назвал ее главным пороком. По его мнению, особые сомнения вызывала деятельность международных институтов.

«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза добавил, что страны не стремятся исполнять ангажированные акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совбеза ООН и покидают разные институты организации. Это происходи из-за несправедливости, основанной «на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств».

«ИБО PAR IN PAREM NON HABIT IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным», — заключил Медведев.

В той же публикации Медведев оценил решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина. По его мнению, подобные действия грозят ужасными последствиями для международного права