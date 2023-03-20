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08:40, 20 марта 2023Россия

Медведев назвал главный порок системы международного публичного права

Медведев назвал неэффективность главным пороком системы международного публичного права
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что система международного права окончательно обрушилась. Об этом он написал Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что система международного публичного права и раньше демонстрировала неэффективность, которую он назвал ее главным пороком. По его мнению, особые сомнения вызывала деятельность международных институтов.

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«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза добавил, что страны не стремятся исполнять ангажированные акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совбеза ООН и покидают разные институты организации. Это происходи из-за несправедливости, основанной «на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств».

«ИБО PAR IN PAREM NON HABIT IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным», — заключил Медведев.

В той же публикации Медведев оценил решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина. По его мнению, подобные действия грозят ужасными последствиями для международного права

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Марина Совина
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