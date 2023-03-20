Небензя прокомментировал участие России в расследовании по «Северным потокам»

Небензя выразил надежду на участие России в расследовании ООН по «Северным потокам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя надеется, что Москву привлекут к участию в расследовании организацией теракта на «Северном потоке», если его удастся запустить. Слова постпреда приводит РИА Новости.

«Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь», — сказал Небензя.

Ранее Василий Небензя рассказал, что обсуждения в Совете безопасности (СБ) ООН по проекту российской резолюции о расследовании на «Северных потоках» продолжаются. По его словам, в скором времени Москва представит документ на голосование.

16 марта глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Москву не допустят к расследованию по «Северным потокам». 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что РФ намерена добиваться абсолютной ясности и настаивает на участии российских представителей в ходе расследования диверсии на газопроводах «Северный поток».