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20:39, 20 марта 2023Мир

В России заявили о скором представлении резолюции по «Северным потокам»

Небензя: Россия скоро представит резолюцию о расследовании на «Северных потоках»

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Обсуждения в Совете безопасности (СБ) ООН по проекту российской резолюции о расследовании на «Северных потоках» продолжаются, заявил постпред России при организации Василий Небензя. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает ТАСС.

По его словам, в скором времени Москва представит документ на голосование. «Посмотрим, как отреагируют наши партнеры в Совбезе», — сказал Небензя.

Он уточнил, что российская сторона обратилась к ООН с запросом о проведении независимого расследования по диверсиям на газопроводах и ожидает своего участия в нем.

16 марта глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет допущена к расследованию по «Северным потокам». Позже в российском МИД такую позицию назвали лохотроном.

14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия намерена добиваться абсолютной ясности и настаивает на участии российских представителей в ходе расследования диверсии на газопроводах «Северный поток». «Более того, РФ готовит проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Исходим из того, что надо поставить в этой истории точку, разобраться с теми, кто в этом виноват, и они должны понести ответственность», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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