58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт в сети

58-летняя Лонни ответила на хейт в сети за тату на руках и ногах

Блогерша Лонни (фамилия неизвестна) ответила хейтерам на критику в сети за покрытое татуировками тело. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Tiktok-аккаунте.

58-летняя инфлюэнсерша с никнеймом grayhairandtattoos регулярно делится видео, на которых она демонстрирует кожу с разноцветными рисунками. Так, в одном из последних роликов юзерша в очередной раз показала изображения цветов, бабочек и сердец, сделанные тату-мастером в области ее рук и ног. «Если вы думаете, что я слишком стара для такого внешнего вида, то что, по вашему мнению, я должна с собой сделать?» — иронично спросила Лонни в публикации.

Подписчики поддержали поступок блогерши в комментариях под постом. «Никого не слушайте, мы не можем быть слишком старыми для чего-то», «Мне 70, и я не собираюсь останавливаться набивать татуировки», «Бабушки с татуировками, вы крутые!» — написали они.

В августе 2022 года Житель Канады Реми покрыл почти всю поверхность кожи татуировкой и показал свое тело в сети. Для публикации мужчина позировал перед камерой, сидя на асфальте в майке и шортах. На размещенном в сети снимке видно, что тело героя материала полностью закрашено черным пигментом, единственным исключением является его лицо.