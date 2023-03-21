Стало известно об отказе Трусовой в участии в турнире по шоу-программам

РИА Новости: Александре Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-програмам

Российской фигуристке Александре Трусовой отказали в участии в турнире по шоу-программам «Русский вызов». Об этом стало известно РИА Новости.

Уточняется, что спортсменка хотела показать парный номер, но организаторы решили, что это не соответствует регламенту соревнований. Кто должен был стать партнером Трусовой, не уточняется.

Турнир по шоу-программам прошел в этом сезоне впервые — соревнования состоялись 18 марта в Москве. Победителем стал Алексей Ягудин, который получил пять миллионов рублей.

Трусова стала второй в женском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине. Помимо олимпийского серебра, на ее счету две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира. Также она дважды выигрывала юниорский чемпионат мира.