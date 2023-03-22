Хоккеиста клуба КХЛ обвинили в даче взятки за уклонение от армии

Хоккеиста «Металлурга» Семена Кошелева обвинили в даче взятки за уклонение от армии

Нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Сергея Кошелева обвинили в даче взятки за уклонение от армии. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении спортсмена рассматривает Ленинский районный суд Уфы. «Заседание по обвинению Семена Кошелева было вчера [21 марта], оно отложено на 4 апреля, будет допрос подсудимого», — заявили в пресс-службе правоохранительных органов.

27-летний хоккеист обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Уголовное дело в его отношении было зарегистрировано 17 января.

Всего Кошелев провел в КХЛ 406 матчей и забросил 73 шайбы. За магнитогорский «Металлург» хоккеист выступает с 2020 года, ранее он представлял омский «Авангард» и московский ЦСКА.

1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии был задержан российский хоккеист Иван Федотов. Позднее его доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.