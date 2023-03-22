Парикмахер раскрыл правильный метод применения сухого шампуня

Парикмахер Том Смит из Лондона посоветовал применить фен после нанесения сухого шампуня

Парикмахер Том Смит из Лондона раскрыл правильный метод применения сухого шампуня. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 79 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом tomsmithhd рассказал, что после нанесения упомянутого средства на корни волос необходимо сначала подождать две минуты. «Это позволит частицам в продукте впитать масла из ваших локонов и кожи головы», — пояснил он.

Затем Смит посоветовал убрать оставшиеся мелкие частицы сухого шампуня с помощью фена с холодным воздухом и мягкой расчески. «Таким образом ваши пряди будут выглядеть свежими без каких-либо остатков белой пудры», — заверил парикмахер.

Ранее трихолог Акта Бавалия раскрыла опасность редкого мытья головы. По ее словам, кожа головы потеет, вырабатывает жир и покрывается отмершими клетками, что создает идеальную среду для размножения бактерий при недостаточном очищении. Это служит причиной не только неприятного запаха, но и провоцирует раздражение, шелушение, зуд и воспаление, пояснила эксперт по волосам.