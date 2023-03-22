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13:12, 22 марта 2023Ценности

Парикмахер раскрыл правильный метод применения сухого шампуня

Парикмахер Том Смит из Лондона посоветовал применить фен после нанесения сухого шампуня

Фото: Engin Akyurt's / Unsplash

Парикмахер Том Смит из Лондона раскрыл правильный метод применения сухого шампуня. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте, который насчитывает 79 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсер с никнеймом tomsmithhd рассказал, что после нанесения упомянутого средства на корни волос необходимо сначала подождать две минуты. «Это позволит частицам в продукте впитать масла из ваших локонов и кожи головы», — пояснил он.

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Затем Смит посоветовал убрать оставшиеся мелкие частицы сухого шампуня с помощью фена с холодным воздухом и мягкой расчески. «Таким образом ваши пряди будут выглядеть свежими без каких-либо остатков белой пудры», — заверил парикмахер.

Ранее трихолог Акта Бавалия раскрыла опасность редкого мытья головы. По ее словам, кожа головы потеет, вырабатывает жир и покрывается отмершими клетками, что создает идеальную среду для размножения бактерий при недостаточном очищении. Это служит причиной не только неприятного запаха, но и провоцирует раздражение, шелушение, зуд и воспаление, пояснила эксперт по волосам.

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Екатерина Ештокина
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