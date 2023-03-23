Названа причина переноса лекции Дмитрия Муратова в МФТИ

МФТИ перенес открытую встречу с нобелевским лауреатом Муратовым из-за риска провокаций

Московский физико-технический институт (МФТИ) перенес на неопределенный срок лекцию журналиста, главного редактора «Новой газеты» и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова из-за риска внешних провокаций. Такую причину назвал ректор вуза Дмитрий Ливанов, сообщается на сайте учебного заведения.

«В сложившихся условиях возник серьезный риск "внешних" провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого, я принял решение о переносе этой открытой встречи», — отметил Ливанов. Ректор МФТИ уточнил, что о новой дате встречи с Муратовым будет сообщено дополнительно.

По его словам, для учебного заведения важно, чтобы на встречах со студентами обсуждались профессиональные вопросы, а сами мероприятия носили деполитизированный характер. Однако, как констатировал Ливанов, в случае с Муратовым соблюсти эти условия не удалось. «Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем [Муратовым], лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху», — добавил он.

Лекция бывшего главреда «Новой газеты» в МФТИ должна была состояться 28 марта. После анонса мероприятия некоторые СМИ и пользователи сети раскритиковали решение провести встречу с Муратовым, сочтя выбор гостя неподходящим.

В сентябре 2022 года суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Как поясняли в ведомстве, обращение в суд с иском было связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки. Муратов был главным редактором «Новой газеты с 1995 по 2017 года и с 2019 по 2022 года.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Вместе с ним награды удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Нобелевский комитет уточнил, что их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

